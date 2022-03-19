Salihli Jandarma şehit ailelerini unutmadı

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde Jandarma Komutanlığı, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verdi.

İlçedeki bir otelde verilen yemeğin açılış konuşmasını yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Salihli Temsilcisi Rıdvan Herey, şehit ailelerini yemekte ağırlayan İlçe Jandarma Komutanlığına teşekkür etti.

Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ise, "Vatanseverlikleriyle övündüğümüz, unutulmaz hizmetleriyle örnek aldığımız gazilerimize, şehitlik mertebesine ve gazilik unvanına ulaşmış olan tüm vatan evlatlarına karşı yapılacak en anlamlı teşekkür, onların bize emanet ettiği ülkemize, milletimize, bayrağımıza, devletimize, demokrasimize ve bu uğurda en yakınlarını feda eden aziz şehitlerimizin ailelerine ve kahraman gazilerimize sahip çıkmaktır. Övgülerin en güzeline layık olan şehitlerimizi asla unutmayacağız. Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaklardır. Ölümü de öldüren kahramanlar, göğsü siper, canı süngü olanlar şimdi gömsek de sığmayacakları tarihte izliyorlar bizi, ruhları şad olsun" diye konuştu.

Yerliler Cami İmam Hatibi Mehmet Demirtaş'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda duayı İlçe Müftüsü Adem Karakelebek yaptırdı. Program yenilen yemek ile son buldu.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Manisa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay İbrahim Enver Sungur, Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, İbrahim Karaca, Mahmut Süreyya Karaoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Salihli Temsilcisi Rıdvan Herey, şehit aileleri ve gaziler, siyasi parti başkanları, oda başkanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile davetliler katıldı. - MANİSA