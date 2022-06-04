Salihli'de 2 mahalle sandığa gidiyor - Haberler

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Salihli'de 2 mahalle sandığa gidiyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Salihli'de 2 mahalle sandığa gidiyor

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Kırveli ve Caferbey mahalleleri yarın yeni muhtarlarını seçmek için sandığa gidiyor.

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Kırveli ve Caferbey mahalleleri yarın yeni muhtarlarını seçmek için sandığa gidiyor. İki mahallede 10 aday muhtar olabilmek için yarışacak.

31 Mart 2019 seçimlerinde Kırveli Mahalle muhtarı seçilen Ahmet Avşar'ın görevden alınması, Caferbey Mahalle Muhtarı Selçuk Ocak'ın ise görevinden istifa etmesinin ardından, 2 mahallede pazar günü seçim heyecanı yaşanacak.

Seçimlerde 2 bin 564 seçmenin bulunduğu Kırveli Mahallesi'nde muhtarlık için 6 aday yarışırken, 611 seçmenin yer aldığı Caferbey Mahallesi'nde ise 4 aday muhtar olabilmek için yarışacak.

Her 2 mahallede oy verme işlemleri saat 08: 00 ile 17: 00 arasında gerçekleştirilecek. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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