Salihli Belediyesinden çocukları sevindiren 23 Nisan etkinliği

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Salihli Belediyesinin düzenlediği '23 Nisan Şenlikleri' ile hem çocukları sevindirdi, hem de bayramlarını kutladı.

Zafer Keskiner Tiyatro Salonu'nda düzenlenen şenlikte, belediye piyano, ney-kaval ve jimnastik kursu öğrencilerinin Piyano Eğitmeni Gülmira Ustalar, Ney-Kaval Eğitmeni Yalçın Kutkaya ve Jimnastik Eğitmeni Esra Kavaklıyazı yönetiminde hazırladığı muhteşem gösteri, izleyenlerden büyük alkış aldı. 23 Nisan şenlikleri çerçevesinde öğrenciler salonu dolduran izleyicilere piyano eşliğinde dans gösterisi, Türk Halk Müziğinin klasik eserlerinden oluşan ney dinletisi ve birbirinden güzel akrobatik hareketlerinin yer aldığı jimnastik gösterisi sundu. Öğrencilerin hazırladığı ve bir saat süren gösteri, izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

Şenlikte konuşan Belediye Başkanı Zeki Kayda, muhteşem bir gösteriye imza atan öğrencilere ve eğitmenlere teşekkür ederek, "Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, belediyemiz piyano, ney-kaval ve jimnastik Kursu öğrencilerimiz tarafından hazırlanan 23 Nisan Şenlikleri programına katılarak çocuklarımızın bayram sevinçlerine ortak olduk. Yarınımızın umudu, geleceğimizin teminatı, bizlerin en büyük hazinesi olan sevgili çocuklarımızı çok seviyoruz. Bayramınız kutlu olsun sevgili çocuklar" diye konuştu.

Salihli Belediyesinin düzenlediği 23 Nisan şenlikleri programı, öğrencilerin hep birlikte söylediği 'Türkiye için vatanımız için, bayrağımız için geleceğimiz için hep beraber başaracağız' şarkısı ile sona erdi.

Programa, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, İlçe Gençlik Spor Müdürü Oktay Ayaz, Belediye daire müdürleri, aileler ve çocuklar katıldı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel