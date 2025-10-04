Salih Erçin: 40 Yıldır Dikiş Makineleri Zanaatini Yaşatıyor

Eskişehir'de 40 yıldır dikiş makinelerinin yaşatılmasını sağlayan Salih Erçin, kendi kendini yetiştirerek yok olmaya yüz tutan bu zanaati sürdürüyor; eski makineleri elektrikli hale getirip, 100 yıllık dikiş makinelerini bile tamir ediyor.

Modernleşen dünyaya rağmen kaybolmaya yüz tutan bir zanaati tek başına yaşatmaya çalışıyor. Bu işe tamamen hobi olarak başladığını ve hiçbir ustası olmadan kendi kendini yetiştirdiğini belirten Erçin, mesleğini "ancak severek yapılabilecek" bir iş olarak tanımlıyor. Bir zamanlar birçok kişinin geçim kaynağı olan dikiş makinesi tamirciliğinin, kendisi dışında Eskişehir'de uzun soluklu bir temsilcisinin kalmadığına dikkat çekiyor.

"Hobi olarak başladım, mesleğim oldu"

Yaklaşık 40 yıldır dikiş makineleri tamir eden, istek üzerine eski makineler üzerinde oynamalar yaparak onları modern hale getiren Salih Erçin şöyle söyledi:

Bu işi kendi kendime öğrendim. Herhangi bir ustam yoktu. Hobi olarak başladım ama sonrasında hobimi meslek haline dönüştürdüm. Eskişehir'de dikiş makinelerinin tamirini benim gibi uzun zamandır yapan başka kimse yok. Özellikle dikiş makinelerinin popüler olduğu zamanlarda birçok kişi bu makinelerin tamirini yaparak geçimini sağlıyordu. Ama artık benim dışımda kimse kalmadı. Ben bu işi severek yapıyorum. Bu işi ancak seversen yapabilirsin. Yoksa başka türlü bu iş yürümez.

"Tamir sayesinde ekonomiye katkıda bulunuyorum"

Eski dikiş makinelerinin üzerinde oynamalar yaparak onları elektrikli makinelere çevirdiğini söyleyen Salih Erçin, "Yıllar önce alınmış dikiş makineleri var. Bunlar kıyıda, köşede kalıyor. Yıllar sonra insanlar özenerek bu makineleri bana getirip tamir ettiriyor. Ben bunları çalışır hale getiriyorum. Gerekirse elektrik motoru takıp elektrikli hale getiriyorum. Genellikle siyah renkli mekanik makineleri tamir ediyorum ancak, bunun dışında diğer makineleri de yapıyorum. Bu mekanik siyah makinelerin çok fazla meraklısı var. Normal bir evin ihtiyacını görecek şekilde motor takıyoruz, bakım yapıyoruz ve çalışır hale getiriyoruz. Bu da ekonomiye küçükte olsa bir katkı sağlıyor" şeklinde konuştu.

"Bu zamana kadar tamir ettiğim en eski makine 100 yıllıktı"

Köşeye atılmış, üzerinden 30-40 sene geçmiş makineleri bile eğer parçaları kaybolmamışsa tamir edebildiğini belirten Erçin, "Bu zamana kadar tamir ettiğim en eski makine 100 yıllıktı. Artık zikzaklı makineler var, bu makineler çok daha konforlu ve işlevsel. Bu sayede evdeki her türlü ihtiyacı giderebiliyor. Bu yeni tip makineler sayesinde sökülen pantolonlardan çarşaflara kadar birçok şey ev ortamında onarılabiliyor. Üzerindeki parçalar eksik olmadığı sürece makinenin kaç yıllık olduğunun bir önemi yok. Makine 50 yıllık bile olsa tamir edebilirim" dedi. - ESKİŞEHİR