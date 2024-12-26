Üye Girişi
Haberler
Narin Güran davasında savcı mütalaasını açıkladı, duruşma salonu karıştı
Savcı mütalaasını açıkladı, duruşma salonu karıştı
Mahkeme salonunda Narin'in ağabeyini işaret etti: Toplantılarda en çok onun adı geçiyor
Mahkemede özellikle bir ismi işaret etti: Cinayete doğrudan katıldı
Narin'in babasından kafa karıştıran sözler: Bir insan koltuğundan olmasın diye bir aile mahvedildi
"Bir insan koltuğundan olmasın diye bir aile mahvedildi"
'İcabına bakacağız' diyen İsrail, Yemen'i vurdu
"İcabına bakacağız" diyen İsrail ilk adımı attı

Sakin Tavırlarla Motosiklet Çalan Hırsız Yakalandı

Sakin Tavırlarla Motosiklet Çalan Hırsız Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de yol kenarına kilitsiz bırakılan motosiklet, E.H. isimli hırsız tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. E.H. yakalanarak tutuklandı.

Sakin tavırlarla motosikleti böyle çaldı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de yol kenarına kilitsiz bırakılan motosikletin çalındığı anlar kameraya yansıdı. Hırsızın sakin tavırlarla motosikleti çaldığı anlar kameraya yansıdı.

Aşıkpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yol kenarına hiçbir güvenlik önlemi alınmadan bırakılan motosiklet, E.H. isimli kişi tarafından çalındı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsızın acele etmeden, elini kolunu sallayarak motosikleti alıp olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Kırşehir polisi, hırsızlık olayının ardından 120 saatlik kamera inkayıtlarını inceledi. Yapılan çalışma sonucunda, sakin tavırlarla motosikleti çalan E.H. yakalanarak gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan E.H., cezaevine gönderildi.

Öte yandan polis, 2024 yılında alınan tedbirler sayesinde hırsızlık suçlarında düşüş yaşandığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENDERHAN ÖZ - Yerel
img

"Bir insan koltuğundan olmasın diye bir aile mahvedildi"
img

Rozeti takan Yamalı'dan Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek sözler
img

Faizler düşünce piyasa hareketlendi! İşte altın ve dövizde son durum
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran lideri Pezeşkiyan, gördüğü manzara karşısında küplere bindi: Hepsini kapatın
İran lideri, gördüğü manzara karşısında küplere bindi: Hepsini kapatın
Ünlü fenomen hastanede can vermişti! Doktor ve hastane sahibinden çarpıcı sözler
Doktor ve hastane sahibinden çarpıcı sözler
Anne Yüksel Güran'ın avukatı özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda PSA bulundu
Tüm aileden özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda bulundu
Kredi kartıyla sigara satışında yeni dönem
Kredi kartıyla sigara alanlar dikkat! Cezası çok ağır
Çocuğunun kendisinden olmadığını öğrenen adamdan karısına sıra dışı hediye
DNA testinin sonucunu gördü, karısına sıra dışı bir hediye hazırladı
Otel lobisinde cinsel ilişki kötü sonla bitti
Otel lobisinde cinsel ilişki kötü sonla bitti

Son Dakika Haberleri

Yarın okullar tatil mi? 27 Aralık Cuma okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ)? 27 Aralık Cuma yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Mısır başkenti mi değişti? Mısır'ın 45 milyar dolarlık yeni başkenti neresi? Yılbaşı haftası diziler yayınlanmayacak mı 2025? BUGÜN MAÇ YOK MU? 26 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 26 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 27 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? Narin Güran davası SON DURUM ne, ceza verildi mi? 27 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 27 Aralık Cuma Hutbesi tam metni! Newcastle Aston Villa CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Newcastle Aston Villa maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Masterchef puan durumu ne? 26 Aralık Perşembe, Erim, Semih, Beyza puanları kaç?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.