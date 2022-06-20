Sakin Kent Akyaka plajı 'Mavi' gerdanlığını taktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakin Kent Akyaka plajı 'Mavi' gerdanlığını taktı

İhlas Haber Ajansı - Bekir Tosun - Yerel
 - Güncelleme:

Sakin Kent Akyaka plajı 'Mavi' gerdanlığını taktıMUĞLA Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı tarafından plajlar, marinalar ve teknelere bir yıllığına verilen 'Mavi Bayrak'lar belirlenen kriterleri taşıyan plaj, marina ve teknelere asılmaya başlandı.

Sakin Kent Akyaka plajı 'Mavi' gerdanlığını taktı

MUĞLA Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı tarafından plajlar, marinalar ve teknelere bir yıllığına verilen 'Mavi Bayrak'lar belirlenen kriterleri taşıyan plaj, marina ve teknelere asılmaya başlandı.

Çevre, eğitim, güvenlik ve suyun temizliği ve sürdürülebilir tekne turizmi gibi kriterlerin ön planda tutulduğu plajlar için 27, marinalar için ise 22 kriter ve özel teknelerin istenen şartları yerine getirmesi durumunda bir yıllığına Mavi Bayrak asmaya hak kazanıyor. Muğla'da 2022 yılında 111 plaj, 8 Marina ve 2 yat mavi bayrak asmaya hak kazandı. Mavi Bayrak asmaya hak kazanan plajlardan Ula'nın Sakin Kent unvanlı Akyaka sahiline Belediye Başkanı Özay Türkler, Mavi Bayrak Koordinatörü Gürcan Kaya, İl Sağlık Müdürlüğü temsilcisi Can Tuğrul Sandraz'ın katılımı ile Mavi Bayrak sahildeki direğe asıldı.

200 metre uzunluğundaki Akyaka Plajı 2008 yılından bu yana düzenli olarak Mavi Bayrak asmaya hak kazanıyor.

İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - Yerel

Marina Akyaka Muğla Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title