Sakilerden Antalya'da Unutulmaz Konser

ANTALYA (ANKA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan etkinlikleri kapsamında Sakiler grubu sahne aldı. Son dönemlerin sevilen grubu Sakiler, Antalyalı sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan etkinlikleri her akşam farklı bir programla Antalyalılarla buluşmaya devam ediyor. Hacivat-Karagöz Ortaoyunu, hemşehri geceleri ve konserlerle devam eden etkinliklerde dün akşam Sakiler grubu sahne aldı. Sakiler grubu popüler şarkıları ve eğlenceli repertuarlarıyla Antalyalılara unutulmaz bir konser verdi.

BAŞKAN BÖCEK'E TEŞEKKÜR

Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Sakiler, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e de teşekkür etti. Antalya'da ilk kez konser verdiklerini belirten Sakiler, " ünya kenti Antalya'da sizlerle buluşmaktan çok mutluyuz ve aynı zamanda çok heyecanlıyız. Buradaki coşku bizlere bir ömür yeter" dedi.