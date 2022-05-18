Sakaryalı sporcudan dünya ikinciliği - Haberler

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da düzenlenen ve 52 ülkeden 3 bin 100 sporcunun katıldığı Kick Boks Dünya Kupası'na katılan Sakaryalı sporcu, kendi kilosu ve branşında dünya 2'ncisi oldu.

7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası, 12-15 Mayıs tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. 52 ülkeden 3 bin 100 sporcunun yer aldığı kupada, 48 kilo ve Lowkick branşında katılan Sakaryalı sporcu Afra Ecrin Özyol, dünya 2'nciliğine imza attı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel