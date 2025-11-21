Sakarya Üniversitesi, QS Sustainability 2026'da Türkiye'de 1. Sırada

Sakarya Üniversitesi, QS Sustainability 2026'da çevresel sürdürülebilirlik performansıyla öne çıkarak Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında 1'inci sıraya yerleşti.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), çevresel, yönetişimsel ve toplumsal sürdürülebilirlik alanlarındaki küresel üniversite performanslarını değerlendiren QS Sustainability 2026'da dünya çapında yükselişini sürdürdü. QS (Quacquarelli Symonds) tarafından her yıl yayımlanan QS (Sürdürülebilirlik Sıralamaları) Sustainability Rankings 2026 sonuçları açıklandı. Dünya genelinde toplam bin 994 üniversite yer aldığı sıralama sonuçlara göre Sakarya Üniversitesi, dünya genelinde 715'inci oldu. Türkiye'den sıralamaya giren 53 üniversite arasından ise 13'üncü olarak önemli bir başarı elde etti. SAÜ, Çevresel Sürdürülebilirlik (Environmental Sustainability) performans merceğinde dünyada 201'inci sıraya yerleşerek çevre yönetimi, sıfır atık programları, enerji verimliliği ve iklim dostu kampüs uygulamalarıyla uluslararası ölçekte yer buldu. Bu alandaki güçlü performansı sayesinde SAÜ, Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında 1'inci sırada yer aldı.

Ayrıca SAÜ, Bilgi Paylaşımı (Knowledge Exchange) alanında dünyada 396'ncı sıraya yükselerek üniversite toplum iş birlikleri, teknoloji transferi, sektörel ortaklıklar ve yerel yönetimlerle yürütülen sürdürülebilirlik projelerinde global ölçekte öne çıktı. SAÜ, "Governance (Yönetişim)" kategorisinde dünya 616'ncısı olarak şeffaflık, hesap verebilirlik, etik yönetim ilkeleri ve demokratik temsil mekanizmalarını güçlendiren kurumsal yapısıyla öne çıktı. "Environmental Impact (Çevresel Etki)" kategorisinde ise dünya 644'üncüsü olan üniversite, ekosistem koruma politikaları, yeşil alan yönetimi, atık yönetimi ve çevresel iyileştirme çalışmalarıyla sürdürülebilir kampüs vizyonunu pekiştirdi.

Bu yıl sıralamaya dahil olan üniversite sayısındaki artışa rağmen Sakarya Üniversitesi, sürdürülebilirlik alanındaki yükselişini sürdürerek ulusal ve uluslararası ölçekte güçlü bir konum elde etti. - SAKARYA