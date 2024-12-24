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Sakarya Üniversitesi'nde Plogging Etkinliği Gerçekleştirildi

Sakarya Üniversitesi'nde Plogging Etkinliği Gerçekleştirildi
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Spor Etkinlik Gönüllüleri Topluluğu, 'Sürdürülebilir Bir Yaşam İçin Yeşil İz Bırakalım' mottosuyla koşarak çöp toplama etkinliği düzenledi. Öğrenciler çevre temizliğine katkıda bulunurken spor yaptılar.

SUBÜ Spor Etkinlik Gönüllüleri Topluluğu, 'Sürdürülebilir Bir Yaşam İçin Yeşil İz Bırakalım' mottosu ile 'Plogging (Koşarak Çöp Toplama)' etkinliği düzenledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Spor Etkinlik Gönüllüleri Öğrenci Topluluğu, Plogging (Koşarak Çöp Toplama) etkinliği düzenledi. Etkinlik, Spor Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda 'Sürdürülebilir Bir Yaşam İçin Yeşil İz Bırakalım' mottosu ile yapıldı. Öğrenciler belirlenen rotayı takip ederek kampüste egzersiz yapma ve çevre temizliğine katkıda bulunma fırsatı yakaladı. Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Mirzeoğlu ile akademisyenlerin de katılım sağladığı ve plogging sporunu oryantiring sporu ile birleştiren etkinlik sonunda toplanan çöpler tartılarak en ağır çöpü toplayan öğrenci grubu ödüllendirildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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