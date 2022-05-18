Sakarya, Uçak ve Millet Kıraathanesi'ni çok sevdi - Haberler

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Sakarya Millet Kıraathanesi ve Uçak Kıraathanesi vatandaşların ilgi odağı oldu. Vatandaşların yeme-içme ihtiyacını karşıladığı, kitap okuduğu ve ders çalıştığı iki mekan havaların da ısınmasıyla en çok tercih edilen tesisler oldu. Vatandaşlar, kaliteli hizmet sebebiyle Büyükşehir'e teşekkür etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi vatandaşların sosyal hayatına dokunmak için projeler üretiyor, yeni uygulamalar hayata geçiriyor. Özellikle son dönemde Başkan Ekrem Yüce'nin talimatıyla şehrin kültürünü yansıtan objelerin ön plana çıktığı sosyal donatı alanları inşa eden Büyükşehir, vatandaşların bir araya gelip vakit geçirdiği alanların sayısını artırıyor. Öncelikle Sakarya Millet Bahçesi'nin hayata geçirilmesi sürecini tamamlayan ve sonrasında Sakarya Park, Kent Park (Aziz Duran Parkı) ve Vagon Park gibi alanlara önemli dokunuşlar yapan belediye Ters Ev, Uçak Kıraathanesi ve Millet Kıraathanesi gibi projelerle vatandaşlarda büyük bir memnuniyet oluşturdu.

Özellikle son günlerde havaların da ısınmasıyla birlikte en çok tercih edilen mekanlar Uçak Kıraathanesi ve Millet Kıraathanesi oldu. Burada kafeterya ve restoran hizmeti alan Sakaryalılar, nezih ve sakin bir ortamda ders çalışıyor, kitap okuyor, sevdikleriyle vakit geçiriyor. Uçak içerisinde yer alan kütüphane bölümü ise ilginin en yoğun olduğu bölümlerden bir tanesi oldu. Millet Kıraathanesi ise lise ve üniversite öğrencilerinin ders çalışmak için uğrak noktalarından bir tanesi oldu. Her iki tesiste özellikle son günlerde talebin en yoğun olduğu dönemlerini yaşıyor.

Hizmet için teşekkür eden Gökhan Şahin, "Sakarya'ya böyle mekanlar gerekiyordu, başkanımıza teşekkür ederiz" dedi. Özge Şahin ise buralara gelip huzur bulduğunu belirterek, "Sakarya'da böyle sakin ve nezih alanlara gelip huzurla oturabiliyoruz, bu çok güzel" diye konuştu. Mücahit Emekçi ise, "Büyükşehir'den projelerin benzerini ve daha güzellerini bekliyoruz, teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. Son olarak Hasan Yelkenci de Sakarya'ya yakışan projeler olduğunu kaydederek, "Hem sakinliği, ortamı ve verilen hizmet gerçekten kaliteli, fiyatların da uygun olması sevindirici" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel