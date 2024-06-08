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Sakarya Sahillerinde Cankurtaranlar Göreve Başladı

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Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Sakarya sahillerinde cankurtaranlar göreve başladı. Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde hizmet veren ekipler, eğitimlerini tamamlayarak 30 Eylül'e kadar görev yapacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince zorlu eğitimlerden geçirilerek seçilen 72 cankurtaran, Karadeniz kıyısındaki sahillerde denize girenlerin can güvenliğini sağlamak üzere işbaşı yaptı.

Ekipler; Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde, karada ve denizde müdahale, sudan çıkarma, taşıma ve kalp masajı gibi eğitimlerini tamamladı.

Göreve başlayan 72 cankurtaran Kaynarca, Karasu ve Kocaali'de 45 kulede 30 Eylül'e kadar 10.00-19.00 saatlerinde hizmet verecek.

Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, gazetecilere, cankurtaranların eğitimlerden sonra göreve başladığını söyledi.

Teknik ekip olarak daha donanımlı hale gelindiğini belirten Karaca, "Karasu, Kocaali ve Kaynarca olmak üzere üç bölgeye bakıyoruz. Kaynarca'da 2 kule, 2 cankurtaran, Karasu'da 29 kule, 46 cankurtaran ve Kocaali'de 14 kule, 23 personelle görev yapacağız. 4 jetski, 1 ATV ve 1 de 4x4 aracımız mevcut." diye konuştu.

Karaca, bu yıl turist sayısının Kurban Bayramı tatili dolayısıyla artmasının beklendiğini dile getirerek "Önümüz bayram olduğu için tedbirlerimizi artırdık. Personel sayımızı bu yıl yükselttik. Geçen yaz sezonunda mesai saatleri içinde kayıp vermedik. Bu kadroyla 3 ilçeye hakim olarak sezonu kayıpsız tamamlamak ve Sakarya sahilini 'güvenli sahil' olarak adlandırmak istiyoruz. Tatilcilerin, cankurtaranların uyarılarına uymalarını, Sakarya sahillerinde rip akıntısına dikkat etmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Karasu'da ikamet eden Nezaket Kesim, "Devamlı cankurtaranların olduğu yerde denize giriyorum. Çocuklarımızı, kendimizi güvende hissediyoruz." dedi.

İlçede tatil yapan Recep Altay da "Karasu'da denize girmek için cankurtaranların olduğu bölgeyi tercih etmek daha güvenli. Herkese cankurtaranların olduğu bölgede denize girmelerini tavsiye ederim." diye konuştu.

Kaynak: AA / Yerel

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