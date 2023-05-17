Sakarya Nehri kıyısına palmiye ağaçları dikildi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Sakarya Nehri'nin kıyısına palmiye ağaçları dikildi.

Bir firmanın desteği ile Osmaneli'nde yer alan Sakarya Nehri'nin kıyısına Akdeniz sahilleri görüntüsü vermesi amacı ile palmiye ağaçları dikimi gerçekleştirildi. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin dikim çalışmalarının devam edeceğini belirterek, "İlçemizin estetik görünmesini çok önemsiyoruz bunu hem tarihi görüntümüzü koruyarak hem de vatandaşlarımızın kullandığı alanları modern görüntüye kavuşturarak yapıyoruz. Osmaneli hem tarihiyle hem de çağa ayak uyduran görüntüyle turizmi en çok çeken ilçelerden birisi haline gelecek" dedi. - BİLECİK