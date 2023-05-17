Üye Girişi
Haberi Paylaş
Sakarya Nehri kıyısına palmiye ağaçları dikildi

Sakarya Nehri kıyısına palmiye ağaçları dikildi

Yerel Haberler

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Sakarya Nehri'nin kıyısına palmiye ağaçları dikildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Sakarya Nehri'nin kıyısına palmiye ağaçları dikildi.

Bir firmanın desteği ile Osmaneli'nde yer alan Sakarya Nehri'nin kıyısına Akdeniz sahilleri görüntüsü vermesi amacı ile palmiye ağaçları dikimi gerçekleştirildi. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin dikim çalışmalarının devam edeceğini belirterek, "İlçemizin estetik görünmesini çok önemsiyoruz bunu hem tarihi görüntümüzü koruyarak hem de vatandaşlarımızın kullandığı alanları modern görüntüye kavuşturarak yapıyoruz. Osmaneli hem tarihiyle hem de çağa ayak uyduran görüntüyle turizmi en çok çeken ilçelerden birisi haline gelecek" dedi. - BİLECİK

Sakarya Seçim Sonuçları
Sakarya Yerel Seçim Sonuçları 2019
Sakarya Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Osmaneli Akdeniz Bilecik Sakarya Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title