Sakarya, Mayıs ayında yabancılara en çok konut satılan 5. il oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılı Mayıs ayı konut satış verileri açıklandı. Verilere göre 2312 konutun satıldığı Sakarya, ülke genelinde Mayıs ayı içerisinde yabancılara en çok konut satılan 5. il oldu.

TÜİK Mayıs ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde konut satışları 2022 Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 107,5 artarak 122 bin 768 olduğu kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, 2022 yılı Mayıs ayında Sakarya'da 2312 konut satıldı.

Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 235,7 artarak 5 bin 962 oldu. Mayıs ayında ülke genelinde toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payının yüzde 4,9 olduğu belirtildi. Bu çerçevede Mayıs ayı içerisinde yabancılara Sakarya'da 122 konut satıldı. Sakarya, Mayıs ayı baz alındığında ülke genelinde yabancılara en çok konut satılan 5. il olarak dikkat çekti. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel