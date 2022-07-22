Sakarya haber... Sakarya'dan, İzmir'e takviye orman ekibi Sakarya haberler... Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü, 30 kişiden oluşan personeli yangın riskinin yüksek olduğu İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne takviye birlik olarak gönderdi. Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü, 30 kişiden oluşan personeli yangın riskinin yüksek olduğu İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne takviye birlik olarak gönderdi. Orman Genel Müdürlüğü'nün talimatlarıyla, kuzey bölgelerindeki yangın müdahale ekiplerinden Akdeniz ve Ege bölgelerine takviyeler gönderilmeye başlanıldı. Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü de, bünyesindeki 5 arazöz ve 1 su tankeri ile birlikte 30 kişiden oluşan personeli yangın riskinin yüksek olduğu İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne takviye birlik olarak gönderdi. İzmir'e gönderilen ekipte Akyazılı yangın söndürme ekibi de yer alıyor. - SAKARYA İhlas Haber Ajansı / Yerel Sakarya İzmir Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Sakarya haber... Sakarya'dan, İzmir'e takviye orman ekibi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.