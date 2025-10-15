Haberler

Sakarya Emniyet Müdürü'nden Huzur Vurgusu

Sakarya Emniyet Müdürü'nden Huzur Vurgusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, polis ve vatandaş işbirliği ile şehrin huzurunu artırma hedefi doğrultusunda 'Polis Vatandaş El Ele Sakarya'da Daha da Huzurlu Günlere' sloganıyla çalışmalar başlattıklarını açıkladı.

Sakarya İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, gazetecilerin yaptığı ziyarette Sakarya'da polis ve vatandaş işbirliği ile kentin daha da huzurlu hale getirileceğini ifade etti.

Sakarya'nın yeni İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka'yı Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Müjdat Çetin, yönetimi ile birlikte ziyaret ederek görevinin hayırlı olmasını diledi. Sakarya'nın konumu itibariyle ülkemizin önemli şehirlerinden olduğunu belirten Çetin, Sakarya basını olarak her zaman devletin yanında kamuoyuna en doğru bilgiyi verme adına görev yaptıklarını söyledi.

Sakarya İl Emniyet Müdürü Saka, Sakarya'nın çok güzel bir şehir olduğunu ve güzellikleri ile anılması gerektiğinin altını çizerek, "Polis olarak vatandaşımızla işbirliği halinde şehrin huzuru için çalışacağız. Bunun içinde 'Polis Vatandaş El Ele Sakarya'da Daha da Huzurlu Günlere' sloganı ile çalışmalarımızı başlattık. Tüm personelimizle birlikte şehrimizde herkesin gönül rahatlığı ve huzur içinde yaşamasını sağlama adına görev yapacağız" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Şara Moskova'da! Rusya lideri Putin ile bir araya geldi

Tarihi kare! 5000 km yol giden Şara'nın Putin'den tek bir isteği var
Adalet Bakanı Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Adli Tıp'tan uzman mütalaası talep edildi

Rojin Kabaiş dosyasına Bakan Tunç el attı! Olayı aydınlatacak gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gittiği lokantada ayranın fiyatını duyan süt üreticisi isyan etti: Ben sütün litresini...

Gittiği lokantada ayranın fiyatını duyan süt üreticisi isyan etti
Kadro dışı kalan İrfan Can ezeli rakibe gidiyor

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında olay gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.