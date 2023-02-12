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Sakarya'dan 72 sağlık personeli daha deprem bölgesine gönderildi

Yerel Haberler

Sakarya'dan 72 sağlık personeli daha deprem bölgesine gönderildi

Sakarya'dan 72 sağlık personeli daha deprem bölgesine doğru hareket etti.

Sakarya'dan 72 sağlık personeli daha deprem bölgesine doğru hareket etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerle birlikte 10 ilde meydana gelen yıkımın ardından afet bölgesine tıbbi yardım ve sağlık personeli desteği devam ediyor. Depremin ardından UMKE ve 112 ekiplerinin bölgeye gönderilmesi sonrası aralarında doktorlar ve hemşirelerin de bulunduğu 160 sağlık personeli Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bölgeye gönderilmişti. Sağlık Bakanlığının koordinasyonu doğrultusunda Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünden hareket eden 72 sağlık personeli daha destek için Adana'ya gönderildi. - SAKARYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Sakarya Deprem Yerel Haberler

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