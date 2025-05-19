Sakarya'da Trafikte Buzağı Taşıyan Araç Görüntülendi

Sakarya'da Trafikte Buzağı Taşıyan Araç Görüntülendi
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Sakarya'nın Kaynarca-Adapazarı D020 kara yolunda bir sürücü, panelvan aracının arkasına buzağı yerleştirerek yolculuk yaptı. O anlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Sakarya'da bir sürücünün, panelvan tipi aracının arkasına yerleştirdiği buzağı ile yolculuğu cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Görüntü, Kaynarca-Adapazarı D020 kara yolunda kaydedildi. Adapazarı istikametinde ilerlemekte olan ve ismi henüz öğrenilemeyen sürücüsü, 35 CKC 533 plakalı panelvan tipi aracın arkasına buzağı yerleştirdi. Yolda seyir halinde olan panelvanın arkasında taşınan buzağıyı gören başka bir vatandaş ise o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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