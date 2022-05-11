Sakarya'da trafik etkinliği düzenlendi

SERDİVAN, SAKARYA (İHA) - Sakarya'da trafik bilincini oluşturmak, maddi, manevi kayıpların önüne geçmek ve trafik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Trafik bilincini oluşturmak, maddi, manevi kayıpların önüne geçmek ve trafik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla, 'Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası' etkinliği düzenlendi. Serdivan ilçesindeki Trafik Park'ta yapılan etkinlikte, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince stant açıldı.

Öğrencilere bilgilerin verildiği etkinliğe, Vali Yardımcısı Selda Dural, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Aydın Kutlu, Serdivan Kaymakamı Ali Candan, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, KGM personelleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte konuşan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan İzmir, trafikte insan, araç ve yol olmak üzere üç önemli unsurunun bulunduğunu aktardı. Kazaların önlenebileceğine değinen İzmir; trafik kurallarını öğrenmek, öğretmek ve bunları eksiksiz uygulamak gerektiğini kaydetti. Ayrıca İzmir, vatandaşlardan emniyet kemeri kullanımına özen göstermelerini istedi. Çeşitli gösterilerin sergilendiği etkinlikte öğrencilere hediyeler verildi - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel