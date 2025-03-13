Sakarya'da Tosun Trafiği Alt Üst Etti
Sakarya'nın Erenler ilçesinde D-100 kara yoluna çıkan bir tosun, trafiği aksatarak ekipler ve vatandaşların müdahalesine sebep oldu. Tosunun yakalanma anları ise ilginç görüntülere sahne oldu.
Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 kara yoluna çıkan tosun ortalığı birbirine kattı. Bir süre trafiğin aksamasına da sebep olan tosunun ekipleri ve vatandaşları peşinen taktığı anlar saniye saniye kaydedildi.
D-100 kara yolu Erenler geçişine çıkarak ortalığı birbirine katan tosun ekipleri peşine taktı. Polis ekiplerinin trafiği durdurduğu kara yolunda araçların üzerine koşan tosunu durdurmak için vatandaşlar da seferber oldu. Trafiğin aksamasına sebep olan tosun bir süre sonra yan yola çıktı. Ekipleri ve vatandaşları seferber eden tosun bir süre sonra yakalandı. Tosunun yolda araçların üzerine koştuğu, ekip ve vatandaşları da peşine taktığı anlar ise saniye saniye kaydedildi. - SAKARYA