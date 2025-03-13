Demirtaş'tan İmralı süreci ile ilgili yeni açıklama: Pazarlık yapılmamıştır

Demirtaş üç konu başlığı sıraladı: Kesinlikle pazarlık yapılmadı
Bir yılda 6 kez kırmızı ışık ihlali yapanların ehliyeti iptal edilecek

"Bunu yapanın ehliyetini iptal edip göz doktoruna göndereceğiz"
İki milyon Turknet kullanıcısının kişisel verileri çalındı

Ünlü firmaya soğuk duş! İnternet abonelerinin tüm bilgileri çalındı
Meclis üyesi Yusuf Özcan'ın kadına şiddet görüntüleri ortaya çıktı

Meclis üyesinin karşısındaki kadına yaptıklarına bakar mısınız?

Sakarya'da Tosun Trafiği Alt Üst Etti

Sakarya'da Tosun Trafiği Alt Üst Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Erenler ilçesinde D-100 kara yoluna çıkan bir tosun, trafiği aksatarak ekipler ve vatandaşların müdahalesine sebep oldu. Tosunun yakalanma anları ise ilginç görüntülere sahne oldu.

Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 kara yoluna çıkan tosun ortalığı birbirine kattı. Bir süre trafiğin aksamasına da sebep olan tosunun ekipleri ve vatandaşları peşinen taktığı anlar saniye saniye kaydedildi.

D-100 kara yolu Erenler geçişine çıkarak ortalığı birbirine katan tosun ekipleri peşine taktı. Polis ekiplerinin trafiği durdurduğu kara yolunda araçların üzerine koşan tosunu durdurmak için vatandaşlar da seferber oldu. Trafiğin aksamasına sebep olan tosun bir süre sonra yan yola çıktı. Ekipleri ve vatandaşları seferber eden tosun bir süre sonra yakalandı. Tosunun yolda araçların üzerine koştuğu, ekip ve vatandaşları da peşine taktığı anlar ise saniye saniye kaydedildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Bakanlık harekete geçti! Belediyelerin artık bahanesi kalmayacak
img

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
img

"Tacize uğradım" diyen Ayşegül'den geri adım: Babama iftira attım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehrin göbeğinde mide bulandıran olay! 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti

Şehrin göbeğinde 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti
SPK açıkladı: Kripto piyasalarında yeni dönem resmen başladı

SPK açıkladı: Kripto piyasalarında yeni dönem resmen başladı
Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, 'Oruç' uyarısı yapanlara kızdı

Meclis kürsüsünde su içti, "oruç" uyarısı yapanları fırçaladı
'Tacize uğradım' diyen Ayşegül Selik'ten geri adım: Evden kaçmak için babama iftira attım

"Tacize uğradım" diyen Ayşegül'den geri adım: Babama iftira attım
Doğuştan fanatik! Adını ve soyadını duyan inanamıyor

Doğuştan fanatik! Adını ve soyadını duyan inanamıyor
Bakan Yerlikaya'dan sokak köpekleri açıklaması: Müfettişler 2 ayda bir belediyeleri denetleyecek

Bakanlık harekete geçti! Belediyelerin artık bahanesi kalmayacak

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.