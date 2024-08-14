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Sakarya'da Şehir Hastanesi İnşaatında Tavan Çöktü: 15 İşçi Yaralandı

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde inşası devam eden bin yataklı şehir hastanesinde görevli işçilerin kaldığı prefabrik yapının tavanının çökmesi sonucu 15 işçi yaralandı. Sağlık Bakanlığı, 13 işçinin taburcu edildiğini, 2 işçinin ise tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Sakarya'da inşası devam eden bin yataklı şehir hastanesinde görevli işçilerin kaldığı prefabrik yapının tavanının çökmesi neticesinde yaralanan 15 işçiden 13'ü taburcu oldu. Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada 2 işçinin tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Alandüzü Mahallesi'nde inşası devam eden bin yataklı şehir hastanesinde görevli işçilerin kaldığı prefabrik yapının tavanı dün gece çöktü. Meydana gelen olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Meydana gelen olayda yaralanan 15 işçi çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama paylaştı. Yapılan açıklamada, "Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Şehir Hastanesi inşaatında çalışan işçilerin kaldığı prefabrik yapının tavanında meydana gelen göçükte 15 işçi yaralanmıştır. 13 işçimiz kontrollerin ardından taburcu edilmiş olup 2 işçimizin tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir. Vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz" ifadeleri yer aldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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