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Sakarya'da Ramazan Bayramı öncesi alışveriş yoğunluğu

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Sakarya'da Ramazan Bayramı öncesinde alışverişlerini son güne bırakan vatandaşlar, çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluşturdu.

Ramazan Bayramı öncesinde Sakaryalı vatandaşlar, alışveriş için çarşı ve pazarlara akın etti. Şehrin işlek caddeleri, kıyafet ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaya gelenler sebebiyle yoğunlaştı. Bayram alışverişini son güne bırakan bazı aileler, çocukları için ayakkabı ve giyim alışverişinde bulunurken bazı vatandaşlar ise bayram için tatlı, çikolata ve kolonya alışverişini yaptı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı Sakarya Yerel Yaşam Güncel Haberler

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