Sakarya'da Ramazan Alışverişi Yoğunluğu

Sakarya'da Ramazan alışverişini son güne bırakan vatandaşlar, çarşı ve pazarlarda yoğunluğa sebep oldu.

İslam alemi için önemli aylardan biri olan Ramazan'ın ilk sahuruna saatler kalırken, Ramazan alışverişini son güne bırakan vatandaşlar çarşı ve pazarda yoğunluğa sebep oldu. Eksiklerini gidermeye çalışan vatandaşlar, en çok gıda ve kahvaltılık ürünlere rağbet gösterdi. Sakaryalı esnaf Recep Karasakal, "Pazartesi gününden beri yoğunuz ve bu yoğunluk Ramazan yaklaştıkça daha da arttı. Ramazan ayı dolayısıyla bazı ürünlerin fiyatlarını aşağı çektik. Bizim müşterilerimiz sabittir ancak Ramazan dolayısıyla hepsi birden gelince yoğunluk yaşanıyor" dedi.

"Ramazan bereketiyle geldi"

Ramazan için eksikleri tamamladıklarını belirten Murat Korkmaz isimli vatandaş ise, "Ramazan bereketiyle geldi. Hurma, sebze, meyve ve kahvaltılık ürünleri tamamlamaya çalışıyoruz. En çok Ramazan'da tercih edilen hurmayı ön planda tutuyoruz, onu alıyoruz. Gördüğüm kadarıyla bir yoğunluk var ve esnafa da bol kazançlar diliyorum" diye konuştu. - SAKARYA