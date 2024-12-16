Sakarya'da 'Pilavbulans' ile Girişimcilik Örneği

Sakarya'da çocuk yaşlarda girdiği sanayi ortamında birçok iste çalıştıktan sonra ustalığı bırakan 35 yaşındaki adam, pilavbulans adını verdiği ekmek teknesinde kendisini arayan müşterilerin ayağına pilav götürerek geçimini sağlıyor.

Sakarya'da çocuk yaşlarda sanayi ortamına giren ve boya, kaporta, kaynak gibi birçok işlerde çalıştıktan sonra ustalığı bırakan 35 yaşındaki Emre Ardıç, 6 yıldır pilavbulans adını verdiği ekmek teknesinde kendisini arayan müşterilerin ayağına pilav götürerek geçimini sağlıyor. Kendisini girişimci olarak sınıflandıran Ardıç, ambulans hizmetlerinden yola çıkarak pilavbulans ismini bulduğunu aktardı. Bir tabak pilavı 100 liraya sattığını belirten Ardıç, mesleğin çocukluk hayali olduğunu söyledi.

"Acıkanların yanına pilav götürüp servis ediyorum"

Çocuk yaşlarda sanayi ortamında yetiştiğini ve 2018 yılında pilav sektöründe hizmet verdiğini aktaran Emre Ardıç, "Girişimci bir insan olduğum için pilavbulans adını kullandım. Nasıl insanlar hastalanınca ambulans yanlarına gidiyor, bende acıkanların yanına pilav götürüp servis ediyorum. Emeklemeden kimse yürüyemez, yürümeden de koşamaz ben bu işe ilk başladığım zaman seyyar olarak yapıyordum. Şimdilerde hem dükkanım var hem de birden fazla tezgahım var. Bu pilavbulans aracını görenler hayrete düşüyordu, alışmaları biraz zaman aldı. Pilav, tavuk ile ayran üç çeşit yapıyor ve 100 liradan satıyorum. Bazı yerlerde bu şekilde 150 ile 200 lira arasında fiyatlar var ama ben sanayi ortamında yetiştiğim için ben bu fiyata veriyorum" dedi.

"Pilavbulansı aradığınızda 5 yada 10 dakika içinde burada"

Sanayide çalışan Furkan Türel, "Sanayide parçacılık yapıyorum. 5-6 yıldır pilavbulanstan yemek yiyorum, gayet de memnunum. Pilavbulansı arama olayı, direkt gelmesi, hizmeti gayet güzel ve çok hoşuma gidiyor. Pilavbulansı aradığınızda 5 yada 10 dakika içinde burada buda gerçekten güzel" diye konuştu. - SAKARYA