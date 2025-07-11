Sakarya'da Ortalama Hız Tespit Sistemi Uygulaması Başladı

Sakarya'da Ortalama Hız Tespit Sistemi Uygulaması Başladı
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Sakarya'da D-650 kara yolunda kazaların önüne geçmek amacıyla Ortalama Hız Tespit Sistemi (PTS-EDS) devreye alındı. 10 Temmuz 2025'te uygulamaya girecek sistem, sürücülerin hız limitlerine uymalarını sağlayarak trafik güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Sakarya'da sık sık kazaların yaşandığı D-650 kara yolunda Ortalama Hız Tespit Sistemleri (PTS-EDS) uygulaması devreye alındı.

Pamukova ile Adapazarı (Dörtyol Kavşağı) arasında bulunan 33 kilometrelik güzergahta Ortalama Hız Tespit Sistemi (PTS-EDS) uygulaması, 10 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla devreye alındı. Yeni uygulama çerçevesinde, belirlenen güzergahta araçların giriş ve çıkış noktalarındaki geçiş süreleri hesaplanarak hız ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulanacak. Trafik güvenliğini artırmak, can ve mal kayıplarını önlemek amacıyla hayata geçirilen sistemle birlikte, sürücülerin yasal hız limitlerine uymaları büyük önem taşıyor. Yetkililer, sürücüleri trafik kurallarına riayet etmeleri ve muhtemel mağduriyetlerin önüne geçmeleri konusunda uyardı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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