Sakarya'da MTB Eliminatör Dünya Kupası Heyecanı

Sakarya'da MTB Eliminatör Dünya Kupası Heyecanı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

10 Ağustos'ta Sakarya Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilecek MTB Eliminatör Dünya Kupası'nda nefes kesen yarışlar ve akrobatik motosiklet gösterileri yer alacak. Etkinlikte 54 şanslı katılımcıya bisiklet hediye edilecek.

10 Ağustos Pazar günü Sakarya Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, adrenalin ve eğlence dolu unutulmaz bir akşama ev sahipliği yapacak. MTB Eliminatör Dünya Kupası'nda yarışlar ve gösterilerin ardından 54 şanslı kişiye bisiklet hediye edilecek.

Dünya genelinden en iyi bisikletçilerin katılımıyla gerçekleştirilecek MTB Eliminatör Dünya Kupası yarışları, izleyenlere nefes kesen anlar yaşatacak. Bu yarışlarla Sakarya, bir kez daha uluslararası bir organizasyonla bisiklet sporunun merkezi olma yolunda önemli bir adım atacak. Yarışların ardından akrobatik motosiklet gösterileri ve konser düzenlenecek ve etkinliğin finalinde ise katılımcılar arasında yapılacak çekilişle 54 adet bisiklet hediye edilecek. Bisiklet kazanmak isteyenler etkinliği tribünde takip edecek ve kendilerine verilen numaralar üzerinden çekiliş gerçekleştirilecek. Bisiklet hediyeleri ise hemen ardından kendilerine takdim edilecek. Bisiklet Vadisi hem yarış heyecanı hem müzik keyfi hem de sürpriz hediyelerle dolu bir gün yaşatacak. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar

Çalışanlar yorgunluktan bayılırken zincir marketten tepki çeken karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Turizm cenneti ilçenin nüfusu 4'e katlandı! Adım atacak yer yok

Turizm cenneti ilçenin nüfusu 4'e katlandı! Adım atacak yer yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.