Üye Girişi
Haberler

Sakarya'da Kurtlar Yavru Köpeği Parçaladı

Sakarya'da Kurtlar Yavru Köpeği Parçaladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karasu ilçesinde Baş ailesi, bahçelerinde besledikleri yavru köpeklerinin çalındığını düşünürken güvenlik kamerasında iki kurdun köpeği parçaladığını görünce dehşete düştü. Olayla ilgili mahallede kurtların bırakıldığına dair söylentiler var.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bahçelerinde beslediği köpeğin çalındığını düşünen aile, güvenlik kamerasından iki kurdun köpeği parçaladığını izleyince şoke oldu.

Kuzuluk Mahallesi Namazgah Caddesi üzerindeki evlerinin bahçesinde köpek besleyen Baş ailesi, sabah saatlerinde yemek vermek için bahçeye çıktıklarında yavru köpeği yerinde bulamadı. Köpeklerinin çalındığını düşünen aile, güvenlik kamerasında iki kurdun 6 aylık yavru köpeği kaçırıp parçaladığını görünce şoke oldu. Dehşeti kameradan gördüklerini belirten Sevgi Baş, "Sabah kalktım, tavukların ve köpeğin yemeklerini verecektim. Baktım köpek yok. Tasmasını hiçbir zaman çıkarmazdı. Eşim, 'Köpeklerin peşine gitmiştir, gelir' dedi. Oğlum kamerayı açınca gördük. İki tane kurt, yuvasından çıkaramadılar. Yoldan araba geçince kurtlar fındıklığa kaçtı. Köpeğimiz kulübeden çıkınca de geri gelip götürdüler. Mücadele etmiş ama kendini kurtaramamış" dedi.

"Mahalleye kurtların bırakıldığını duyduk"

Köpeği yeni sahiplendiklerini aktaran Emirhan Baş, "Altı aylık yavruydu. Bölgede bir buçuk ay önce karşı komşumuzun köpeğine de kurtlar saldırmıştı. Bir gece önce de bir komşumuzun iki köpeğini aldılar. Kurt olup olmadığı belli değildi. Bizimkinde ise kamerada iki kurdun gelip, alıp götürdüğünü gördük. Mahalleye kurtların bırakıldığını duyduk. Kim bıraktıysa bilsin ki hayvanlarımız tehlikede" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yasa dışı bahis operasyonunda Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

 Adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç'ın ayakta durmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı

Polis eşliğinde giderken tüm gözler ünlü sanatçıya kilitlendi

 Mansur Yavaş konserlerin maliyetini tek tek açıkladı: 8 sanatçıya 94 milyonluk ödeme

Konserlerin maliyetini tek tek açıkladı! İşte 8 sanatçıya ödenen toplam para
14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu

14 firmanın ortalaması alındı, işte en çok oy kaybeden parti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dilberay filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dilberay filmi ne zaman, nerede çekildi? Uzak Şehir dizisi konusu nedir? Uzak Şehir dizisi oyuncu kadrosunda kimler var, dizi nerede çekiliyor? Köyden İndim Şehire filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Köyden İndim Şehire filmi ne zaman, nerede çekildi? Batuhan Karadeniz gözaltına alındı mı, tutuklandı mı? Barbaros Şansal kimdir? Barbaros Şansal kaç yaşında, nereli? Barbaros Şansal hayatı ve biyografisi! Mehmet Ali Erbil neden gözaltına alındı, tutuklandı mı? Serdar Ortaç neden gözaltına alındı, tutuklandı mı? İbrahim Yılmaz neden gözaltına alındı? 11 Kasım 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye ne kadar? Yılbaşı çekilişi bilet fiyatları kaç TL? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 11 Kasım Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.