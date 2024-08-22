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Sakarya'da Kırtasiye Ürünleri Denetimi Yapıldı

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Sakarya'da 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesi Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince kırtasiye ürünlerine yönelik fiyat, etiket ve ürün güvenliği denetimi gerçekleştirildi.

Sakarya'da 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesi Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince kırtasiye ürünlerine yönelik fiyat, etiket ve ürün güvenliği denetimi gerçekleştirildi.

2024-2025 eğitim-öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Okulların başlamasına kısa bir süre kala kırtasiye ürünleri market raflarında yerini aldı. Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler, yeni eğitim öğretim yılı öncesi denetimlerine devam ediyor. Bu çerçevede 81 ilde eş zamanlı olarak kalem, defter, çanta, silgi gibi kırtasiye ürünleri denetimi yapıldı. Sakarya Ticaret İl Müdürü Emre Atmaca ve müdürlüğe bağlı personel, Adapazarı ilçesinde kırtasiyeleri denetledi. Denetimde ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatına bakıldı. Denetimlerde çocuklar için üretilmiş kırtasiye ürünleri de incelendi. Bu çerçevede ürünlerin oyuncak yönetmeliğinde yer alan 'CE' sertifikası ve yaş uyarısı gibi bilgilerin olup olmadığı kontrol edildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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