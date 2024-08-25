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Sakarya'da Kedi ve Köpeğin Kıskandıran Dostluğu

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Sakarya'nın Geyve ilçesinde kedi ve köpeğin dostluğu hayrete düşürdü. Düşmanlıklarıyla bilinen hayvanların koyun koyuna yattığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde kedi ve köpeğin kıskandıran dostluğu hayrete düşürdü. Düşmanlıklarıyla bilinen hayvanların koyun koyuna yattığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kedi ve köpekler, yıllardan beri aralarındaki düşmanlıkla tanınıyor. Bu minvalde, Geyve ilçesinde sahipsiz sokak hayvanı olan kedi ve köpeğin dostluğu görenleri hayrete düşürdü. Otluk alanda birlikte vakit geçiren kedi ile köpeğin her gün sarılarak uyuduğu öğrenildi. Nadiren de olsa görülen bu iki türün aralarındaki dostluk vatandaşların yüreklerini ısıtıyor. Düşmanlıklarıyla bilinen hayvanların koyun koyuna yattığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, otluk alanda kedi ile köpeğin koyun koyuna yatması ve oyun oynaması yer alıyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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