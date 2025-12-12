Hasadın yükünü kadınlar taşıyor: Yağmur, çamur demeden bin bir zorluklarla çalışıyorlar

Sakarya'da pazar ve market tezgahlarında yer alan sebze ile meyveleri tarladan bin bir emekle toplayan kadın işçiler, soğuk hava ve zorlu arazi şartlarına rağmen ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Verimli tarım arazilerine sahip kentte, kış sebzelerinin hasadı devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde tarlaların yolunu tutan kadın işçiler, yağmura ve çamurlu zemine aldırış etmeden ürün topluyor. Günlük 1 bin 500 ila 2 bin lira arasında değişen yevmiyeyle çalışan kadınlar, topladıkları sebze ve meyveleri römorklara yükleyerek sevkiyata hazır hale getiriyor.

Ev ekonomisine destekte bulunan 63 yaşındaki Meryem Başak, yaptığı açıklamada, "Yaz, kış demeden işime geliyorum. Tarlada çalışıyoruz. Ardından topladığımız ürünleri römorklara, daha sonrasında da kamyon ve tırlara yüklüyoruz. Akşam saat 18.30 sıralarında da evlerimize gidiyoruz. Kadın çok güçlüdür" dedi. - SAKARYA