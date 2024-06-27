Sakarya'da Firmalara Depremde Arama Kurtarma Eğitimleri Veriliyor

Sakarya AFAD ekipleri tarafından firmalara depremde arama kurtarma eğitimleri verilmeye devam ediliyor. Son olarak 23 kişilik bir ekibe verilen eğitimde katılımcılara; deprem sırası ve sonrasında yapılması gerekenler ile güvenlik önlemleri hakkında bilgiler aktarıldı.

Afetlere karşı daha bilinç ve dirençli bir toplum oluşturabilmek için AFAD'ın eğitimleri sürüyor. Bu çerçevede çeşitli firmalarda çalışanlara AFAD ekipleri tarafından depremde arama kurtarma eğitimleri veriliyor. Son olarak bir firmada çalışan 23 kişilik ekibe AFAD personeli tarafından eğitim verildi. Eğitimlerde katılımcılara; deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler, arama kurtarma teknikleri ve güvenlik önlemleri hakkında bilgi aktarıldı. Teorik bilgiler ve pratik uygulamalarla desteklenen eğitimde, firma çalışanlarının afet durumlarına daha hazırlıklı olmaları ve etkin müdahale yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflendi. - SAKARYA