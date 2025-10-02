Haberler

Sakarya'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlenecek

Sakarya Filistin'e Destek Platformu, 5 Ekim Pazar günü Gazze'deki saldırılara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla geniş bir destek yürüyüşü düzenleyecek. Yürüyüş, Adapazarı Millet Bahçesi'nden başlayarak Demokrasi Meydanı'na kadar sürecek.

Sakarya Filistin'e Destek Platformu, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılara karşı farkındalık oluşturmak ve mazlum Filistin halkının sesi olmak amacıyla pazar günü geniş katılımlı bir destek yürüyüşü düzenleyecek.

Sakarya Filistin'e Destek Platformu'nu oluşturan YÖÇEYDER Başkanı Abdülkadir Şen, Memur-Sen Başkanı Murat Mengen ve Hak İş İl Başkanı Mesut Gökdemir Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Müjdat Çetin'i ziyaret ederek Gazze için Sakaryalılar'ın bu yürüyüşte tek yürek olmasını beklediklerini ifade ettiler. Sakarya Filistin'e Destek Platformu temsilcileri, "Gazze'de yaşanan vahşete sessiz kalmıyoruz. Tüm vicdan sahibi insanları bu yürüyüşte omuz omuza durmaya davet ediyoruz. Bu vahşete sessiz kalmak ve İsrail'e haddini bildirmek hepimizin insanı bir borcudur. Gelin bu yürüyüşe destek verin. Bu vahşetin durması bebeklerin, çocukların katledilmemesi için sesimizi çıkaralım" ifadelerine yer verdi.

5 Ekim Pazar günü Adapazarı Millet Bahçesi önünden saat 14.00'te başlayacak Filistin'e Destek Yürüyüşü Çark Caddesi üzerinden Demokrasi Meydanı'na kadar sürecek. Yürüyüş, farklı sivil toplum kuruluşları, öğrenci toplulukları, sendikalar ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşecek. SGB Başkanı Çetin, Filistin'de dünyanın önünde yaşanan zulmün bitmesi için Sakarya medyası olarak her türlü eylemde yer alacaklarını belirtti. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
