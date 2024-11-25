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Sakarya'da Filistin'e destek yürüyüşü

Sakarya'da Filistin'e destek yürüyüşü
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

Sapanca Filistin Dayanışma Platformu'nun organizesinde Kuva-i Milliye Parkı'ndan başlayıp Şehit Albay Güner Ekici Parkı'nda sona eren yürüyüşe yoğun katılım oldu. Platform adına konuşan emekli imam hatip Abdurrahman Yılmaz, "Katil İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana başta Gazze Şeridi olmak üzere Filistin'de masum sivillere yönelik gerçekleştirmiş olduğu saldırılar, eşi benzeri görülmemiş bir insani felakete yol açmıştır. Katil İsrail yönetiminin tüm tepkilere rağmen Filistin halkına yönelik sistematik bir şekilde devam eden ağır ve insanlık dışı saldırıları, sivillere yönelik toplu cezalandırma, geniş çapta yıkım ve yerinden etme politikaları açıkça soykırım ve insanlığa karşı suçların bir göstergesidir" dedi.

Filistin'e desteklerini sürdüreceklerini belirten Yılmaz, "Filistin'de sivil halka yönelik sistematik ve yaygın bir şekilde gerçekleştirilen soykırım, insanlığa karşı suç ve savaş suçu teşkil eden bu saldırıları bir kez daha telin ediyor, Gazze'de acil biçimde ateşkesin gerekliliğini vurguluyoruz. Gazzelilerin en doğal hakkı olan insanca yaşama ve mülkiyet haklarının korunması hususunda verdiği mücadeleye saygı ile destek verdiğimizi ve daima yanlarında olacağımızı beyan ediyoruz. İnsan olabilmek vicdan ister, gayret ister. İnsan için esas olan barıştır, öldürmek değil yaşatmaktır" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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