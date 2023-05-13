Sakarya'da denizaltı mühimmatı paniği

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sahile vuran denizaltı mühimmatı paniğe sebep oldu.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sahile vuran denizaltı mühimmatı paniğe sebep oldu. Vatandaşın bulduğu mühimmat, ekiplerce kontrollü şekilde imha edildi.

Kaynarca ilçesi Karaboğaz sahili mevkiine gelen vatandaş sahile vuran denizaltı mühimmatını görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerce yapılan kontrollerde cismin, denizaltı işaret markeri olduğu tespit edildi. Kısa süreli paniğe sebep olan cisim, ekiplerce kontrollü şekilde imha edildi. - SAKARYA