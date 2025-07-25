Sakarya'da Başlayan Orman Yangını Bilecik'e Ulaştı

Sakarya'da Başlayan Orman Yangını Bilecik'e Ulaştı
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Osmaneli ilçesine kadar ulaştı. Yangınla mücadele çalışmaları aralıksız sürerken, Gölpazarı ilçesinde tedbirler arttırıldı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırlarına kadar ulaştı. Alevlerin Gölpazarı ilçesine ulaşırken, tedbirler arttırıldı.

Bilecik'te 5 gündür devam eden yangının geniş bir alana yayılma riskine karşı ekiplerin bölgede söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Gölpazarı ilçesinde ise tedbirler üst seviyeye çıkarıırken, Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, sahada incelemelerde bulundu. Kaymakam Kılıç, yangınla mücadele kapsamında alınabilecek önlemleri değerlendirmek üzere ilgili kurum temsilcileriyle bir araya gelerek süreci yakından takip ediyor.

Gölpazarı Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların dikkatli olmaları ve muhtemel bir acil duruma karşı yetkililerin uyarılarını takip etmeleri istendi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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