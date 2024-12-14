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Sakarya'da Balık Bolluğu Yaşanıyor

Sakarya'da Balık Bolluğu Yaşanıyor
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Kocaali ilçesinden denize açılan balıkçılar, bol miktarda barbun ve istavrit ile geri dönüyor. Balık fiyatlarının uygun olduğu belirtiliyor ve sezonun sonuna kadar devam edeceği ifade ediliyor.

Ülke genelinde etkili olan soğuk hava balık tezgahlarına bolluk olarak yansıdı. Sakarya'nın Kocaali ilçesinden denize açılan balıkçılar, bol miktarda balıkla geri döndü.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinden denize açılan balıkçılar, son günlerde barbun ve istavrit dolu teknelerle geri dönüyor. Karadeniz'de yaşanan bolluk tezgahlara da yansıdı. Sezonun güzel geçtiğini belirten balıkçılar, sezonun ayın sonuna kadar devam edeceğini ifade etti. Balıkçılar Semih Balcıoğlu ve Uğur Çelebi, "Sezonumuz güzel geçiyor. Bol barbun ve istavrit var şu anda. Yaklaşık yarım tona yakın barbun, 300-400 kilogram da istavritimiz var. Balık fiyatları uygun. Balıkhanemize gelen sabit müşterilerimize satış yapıyoruz. İnsanlar ucuz balık yesin diye mücadele ediyoruz" diye konuştu.

Akçakoca'dan balık almaya gelen Ahmet Gürbüz isimli vatandaş, "Balığın bol çıktığını duyduk ve birer kasa balık almaya geldik. Memleketimizin bereketi diyelim. Karadeniz balığı zaten lezzetli oluyor" şeklinde konuştu. Balık satışı yapan Mürvet Köse ise, "Bu sene bereketli geçiyor ve fiyatlar uygun. Palamut, istavrit, hamsi ve barbun hepsi bol. Halkımızı tezgahlarımıza bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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