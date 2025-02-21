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Sakarya'da Ağır Taşıtlar İçin Trafik Yasağı

Sakarya'da Ağır Taşıtlar İçin Trafik Yasağı
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Sakarya'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle D-100 karayolu ve otoyollarda kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların trafiğe çıkışı Pazar günü saat 13.00'a kadar yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada, güvenliğin sağlanması için sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları önerildi.

Sakarya'da yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebi ile kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların D-100 karayolu ve otoyollarda trafiğe çıkışı Pazar günü saat 13.00'a kadar yasaklandı.

Sakarya Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, D-100 karayolu ve otoyollar da dahil olmak üzere; kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların Pazar günü saat 13.00'a kadar trafiğe çıkışı yasaklanmıştır. Trafik güvenliğinin sağlanması ve olası kazaların önlenmesi amacıyla alınan bu karara tüm sürücülerin uyması önemle rica olunur. Sürücülerimizin alternatif güzergahları kullanmaları ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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