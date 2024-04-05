Sakarya'da 619 araç trafikten men edildi, 43 sürücünün ehliyetine el konuldu

Sakarya'da polis sorumluluk bölgesinde 2024 yılı Mart ayı içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde 619 araç trafikten men edilirken, 43 sürücünün ise ehliyetine el konuldu.

Trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü bağlı trafik ekipleri tarafından 2024 yılı Mart ayı içerisinde 51 bin 496 araç kontrol edildi. 619 araç çeşitli sebeplerle trafikten men edilirken, 43 sürücünün de ehliyetine el konuldu. Ayrıca trafik kurallarına uyulmaması sebebi ile Mart ayı boyunca 181 maddi hasarlı, 138 yaralanmalı olmak üzere toplam 319 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda ise 197 kişi yaralandı. - SAKARYA