Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Sakarya'da 6 ilçenin kaymakamı değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Sakarya'da 6 ilçenin kaymakamı değişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Karasu, Kocaali, Kaynarca, Akyazı, Taraklı ve Pamukova ilçelerinin kaymakamları değişti. Kararnameye göre, Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu Sakarya Vali Yardımcılığına atanırken Diyarbakır Vali Yardımcısı Selim Çomaklı Kaynarca Kaymakamlığına, Mardin Vali yardımcısı Gürsel Temurci Pamukova Kaymakamlığına, Eskişehir Çifteler Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan Karasu Kaymakamlığına, Kahramanmaraş Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar Arifiye Kaymakamlığına, Ardahan Göle Kaymakamı Haluk Koç Kocaali Kaymakamlığına, Düzce Kaynaşlı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki Akyazı Kaymakamlığına atandı.

Öte yandan, Karasu Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı Tekirdağ Şarköy Kaymakamlığına, Arifiye Kaymakamı Bekir Dınkırcı İstanbul Ataşehir Kaymakamlığına, Akyazı Kaymakamı Yakup Güney Osmaniye Kadirli Kaymakamlığına, Kocaali Kaymakamı Emre Nebioğlu Çanakkale Çan Kaymakamlığına, Taraklı Kaymakamı Halis Hacıismailoğlu Kars Susuz Kaymakamlığına atandı. - SAKARYA