Sakarya'da 5 bin kadın afetlere hazır hale getirilecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya'da 5 bin kadın afetlere hazır hale getirilecek

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Sakarya'da 5 bin kadın afetlere hazır hale getirilecek

AFAD'ın Sakarya'da 5 bin kadına afet farkındalık eğitimi verebilmek için hayata geçirdiği 'İlk Adımı Sağlam Atalım' isimli projesi çerçevesinde birlik müdürlüğünde 25 kadına uygulamalı eğitim programı düzenlendi.

AFAD'ın Sakarya'da 5 bin kadına afet farkındalık eğitimi verebilmek için hayata geçirdiği 'İlk Adımı Sağlam Atalım' isimli projesi çerçevesinde birlik müdürlüğünde 25 kadına uygulamalı eğitim programı düzenlendi.

Sakarya'da Afet Gönüllüleri Derneği Genel Merkezi tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 'İlk Adımı Sağlam Atalım' isimli proje ile Sakarya genelinde bir yıl içerisinde 5 bin kadına afet farkındalık eğitimleri verilecek. Kadınların afet ve acil durumlara karşı güçlendirilmesinin hedeflendiği proje çerçevesinde; Sakarya Afet Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğünde 25 kadına bir günlük uygulamalı eğitim programı düzenlendi.

Öte yandan, projenin ilk etabında ise afet farkındalık eğitmen eğitim çerçevesinde de 30 kadın programa alındı. Burada eğitmen olmaya hak kazanan kadın eğitmenler tarafından il genelinde kırsal alanlarda yaşayan kadınlara da afet farkındalık eğitimleri verilecek. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İçişleri Bakanlığı Sakarya AFAD Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title