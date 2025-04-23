Sakarya'da 23 Nisan Bayramı'nda Minik Jandarmalar

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde Sakarya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan etkinlikte ilkokul öğrencileri, jandarma üniformaları giyerek şehirde, asayiş, çevre ve trafik denetimi gerçekleştirdi. Renkli görüntülere sahne olan görüntüler, adeta izleyenlerin tüylerini diken diken etti.

Sakarya'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilkokul öğrencileri jandarma üniformaları giyerek temsili görev yaptı. 'Arkadaşlar bugün hepimiz jandarma oluyoruz' bölümüyle başlayan videoda minikler, Sapanca Gölü'nde devriye attı, yol kontrolü gerçekleştirerek sürücü belgesi denetledi. 112 Acil Çağrı Merkezi'nde gelen çağrıyı cevaplayan minikler, olay yeri inceleme çalışması yaparak Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) aracıyla kontrol gerçekleştirildi. Adeta izleyenlerin tüylerini diken diken yapan videonun devamında askeri elbise giyen minik, jandarmanın asayiş komando bölüğünde içtima gerçekleştirdi. - SAKARYA