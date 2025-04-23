İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da şiddetli deprem! Vatandaşlar can havliyle sokağa koştu
İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha

6.2'nin şokunu atlatamadan bir deprem daha oldu
İstanbul Valiliği: Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı

İstanbul'da 6.2'lik depremin bilançosu! 151 kişi yaralandı
Deprem sonrası İstanbul Valiliği uyardı: Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayın

Depremler sonrası İstanbul'da kaos! Valilik peş peşe uyarı yaptı

Sakarya'da 23 Nisan Bayramı'nda Minik Jandarmalar

Sakarya'da 23 Nisan Bayramı'nda Minik Jandarmalar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilkokul öğrencileri ile renkli bir etkinlik düzenledi. Minik öğrenciler jandarma üniformaları giyerek şehirde denetimler yaptı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde Sakarya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan etkinlikte ilkokul öğrencileri, jandarma üniformaları giyerek şehirde, asayiş, çevre ve trafik denetimi gerçekleştirdi. Renkli görüntülere sahne olan görüntüler, adeta izleyenlerin tüylerini diken diken etti.

Sakarya'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilkokul öğrencileri jandarma üniformaları giyerek temsili görev yaptı. 'Arkadaşlar bugün hepimiz jandarma oluyoruz' bölümüyle başlayan videoda minikler, Sapanca Gölü'nde devriye attı, yol kontrolü gerçekleştirerek sürücü belgesi denetledi. 112 Acil Çağrı Merkezi'nde gelen çağrıyı cevaplayan minikler, olay yeri inceleme çalışması yaparak Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) aracıyla kontrol gerçekleştirildi. Adeta izleyenlerin tüylerini diken diken yapan videonun devamında askeri elbise giyen minik, jandarmanın asayiş komando bölüğünde içtima gerçekleştirdi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.