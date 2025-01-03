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Sakarya'da 2024'ün son haftasında meydana gelen olaylar

Sakarya'da 2024'ün son haftasında meydana gelen olaylar
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Sakarya'da 2024'ün son haftasında çoğunluğu asayiş olmak üzere birçok önemli olay yaşandı.

Sakarya'da 2024'ün son haftasında çoğunluğu asayiş olmak üzere birçok önemli olay yaşandı.

Geride bırakılan 2024 yılının son haftasında Sakarya'da çoğunluğu asayiş olmak üzere birçok önemli olay yaşandı. Ülke gündeminde de geniş yer alan olaylardan bazıları ise şu şekilde;

10 yaşındaki kız çocuğunu hayattan kopardı

26 Aralık Perşembe günü Adapazarı-Karasu yolunda meydana gelen kazada, okula gitmek için yaya geçidinden geçen Safiye Seher Bozkurt'a (10) K.Ş. idaresindeki 34 EYL 272 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan kız çocuğu, yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 10 yaşındaki kız çocuğunu hayattan koparan feci kaza sonrasında mahalle sakinleri ise kamyonlarla karayolunu ulaşıma kapattı. Meydana gelen kazada gözaltına alınan sürücü K.Ş., emniyetteki işlemleri sonrasında sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

112 Acil personelini vuran şüpheliler yakalandı

Kocaali ilçesinde nöbete gitmek için evden çıktığı esnada 112 Acil personelinin silahlı saldırıya uğradığı olayın şüphelileri 27 Aralık Cuma günü yakalandı. Şüphelilerin, alacak-verecek meselesi iddiası ile aralarında husumet bulunan Y.S. isimli farklı bir kişiyi hedef aldıkları, 112 Acil personelinin konuyla ilgisi olmadığı ve yanlışlıkla vurulduğu ortaya çıktı. 3 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden O.S. ve U.E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Z.C.T. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Dönemin kara kutusuydu

1994 yılında Kocaeli'de 3 kişinin öldürülmesinde azmettirici iddiasıyla yargılanan ve tutuklu bulunduğu Diyarbakır cezaevinde geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybeden suç örgütü lideri Hadi Özcan, 27 Aralık Cuma günü Sakarya'da toprağa verildi.

Horozlarının komşuya verildiğini duyunca dehşet saçtı

28 Aralık Cumartesi günü Akyazı ilçesinde iki tane horozu annesi tarafından komşuya verilen şahıs tüfekle dehşet saçtı. Eline aldığı tüfek ile bahçede bulunan 7 tavuğu telef eden şahıs, dayısının evine de ateş açtı. Daha sonrasında motosikletine binerek bölgeden uzaklaşan İ.Y., olayda kullandığı tüfek ile birlikte karakola gitti. Burada ifadesi alınan İ.Y. serbest bırakıldı.

Eşini 20'den fazla bıçak darbesiyle ağır yaraladı

29 Aralık Pazar günü Hendek ilçesinde 3 aylık evli olan ve boşanma aşamasında oldukları öğrenilen S.K. (33) ve E.K. (26) arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken S.K., eşi E.K.'yi 20'den fazla bıçak darbesiyle ağır yaralayarak kaçtı. Olayın ardından ağır yaralı kadın hastaneye kaldırıldı, polis ekiplerince yakalanan S.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yan bakma meselesinde kan aktı

29 Aralık Pazar günü Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi Oğuzhan Sokak'ta meydana gelen olayda, alkollü oldukları öne sürülen iki kişi arasında yan bakma meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada Y.E.A. (21) isimli genç bıçaklanarak yaralandı. Aynı gün Hendek ilçesinde iki kişi arasında çıkan kavgada ise B.K.G. (24) silahla kalça kısmından vurularak yaralandı.

Kuyumcudan 25 milyonluk soygun

29 Aralık Pazar günü Tarihi Uzun Çarşı'da gece saatlerinde meydana gelen olayda, iki kişi oldukları belirlenen şüpheliler, kuyumcunun kapısını kırarak içeri girdi. Burada 25 milyon liralık altın ve değerli saatleri çalan soyguncular kayıplara karıştı. Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kameralarını incelediklerinde şüphelilerin motosiklet ile geldiklerini, eldiven taktıklarını ve kapıyı levye tarzı gereçlerle zorlayarak içeri girdiklerini belirledi. Ekipler, bölgede yaptıkları çalışmalar sonrasında zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Eşini öldürüp gölet kenarına attı

30 Aralık Pazartesi günü Kaynarca ilçesinde İ.K. (42) isimli şahıs İl Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat ederek eşi Simge Kodalak'ı (31) Kaynarca Müezzinler Göleti kenarında öldürdüğünü itiraf etti. Emniyet Müdürlüğü'nün ihbarı üzerine bölgeye Kaynarca İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yapılan araştırma neticesinde boyun bölgesinde delici alet yarası bulunan kadın cesedine ulaşıldı. İki çocuk annesi Kodalak son yolculuğuna uğurlandı, 12 yıllık eşini öldüren müzisyen koca ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

17 yaşındaki genç silahla vurulmuş halde bulundu

31 Aralık Salı günü İnönü Mahallesi 7134. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Melek B.'yi (17) ailesi evde başından silahla vurulmuş halde buldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı kız, Akyazı Devlet Hastanesi'nde buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Melek B., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evinde ölü bulundu

31 Aralık Salı günü sabah saatlerinde Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi 237. Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D.G.'den (31) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde M.D.G.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yılbaşı gecesi cinayet

31 Aralık Salı günü gece saatlerinde Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi üzerinde meydana gelen olayda Nesrullah T. ve Bakır Şahan Saçaklı (20) yaralandı. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Serdivan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Bakır Şahan Saçaklı sevk edildiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şahan Saçaklı son yolculuğuna uğurlanırken, 17 yaşındaki zanlı A.O.G. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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