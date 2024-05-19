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Sakarya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları

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Sakarya'da devam eden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, şehrin sokaklarına taştı, çeşitli etkinlikler ve sportif faaliyetlerle kutlandı.

Sakarya'da devam eden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, şehrin sokaklarına taştı, çeşitli etkinlikler ve sportif faaliyetlerle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Haftası çerçevesinde Serdivan'da bulunan Spor Salonunda yapılan kutlamalar, şehrin sokaklarına taştı. Millet Bahçesi önünde toplaşan vatandaşlar ve protokol, halk yürüyüşüne katıldı. Çark Caddesi, Atatürk Bulvarı üzerinde yürüyen vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan etkinlik alanına geldi. Burada Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün faaliyetleri çerçevesinde spor branşları tanıtıldı, halk oyunları ve çeşitli spor gösterileri sergilendi. Vatandaşlarında katılım sağladığı etkinlikler gün boyu devam edecek. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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