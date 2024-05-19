Sakarya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları

Sakarya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, çeşitli etkinlikler ve gösterilerle kutlanıyor. Etkinliklerde söylenen 'Çırpınırdı Karadeniz' türküsü katılanları coşturdu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Haftası çerçevesinde Demokrasi Meydanı'nda bulunan Atatürk büstüne çelenk konulmasıyla başlayan etkinlikler, sonrasında Serdivan'da bulunan Spor Salonunda devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından uluslararası halk oyunları ve çeşitli spor gösterileri sergilendi. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, "Bugün önemli, bugün kıymetli, bugün gençlerin bayramı. Kendilerine hediye edilen bugün, gençlerimizin hem dolu dolu yaşaması hem de kendilerine tarih bilinci bulunmasından oldukça önemlidir. Gelişen bu tarih bilinci gençlerimize geleceğe dair bu toprakları koruma ve sahip çıkma adına büyük kazanımlar sağlayacaktır. Bizde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bu haftayı gençlerin gücünü ve potansiyelini keşfetmeye onların sesine kulan vermeye ve birlikte daha parlak bir gelecek inşa etmeye adadık" dedi. - SAKARYA