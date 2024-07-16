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Sakarya'da 15 Temmuz şehitleri için selalar okundu

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FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen mücadelenin sembolü haline gelen selalar, Sakarya'da tüm camilerden okundu. Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine karşı verilen mücadelenin simgesi haline gelen selalar, Sakarya'da tüm camilerden okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde karanlık gecenin sekizinci yıl dönümünde camilerden sela sesleri yükseldi. Birlik ve beraberliğin sembolü halinde gelen selalar, tüm Türkiye'de olduğu gibi Sakarya'da da saatler gece saat 00.13'ü gösterdiğinde tüm camilerde okundu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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