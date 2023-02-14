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Sakarya Büyükşehir meclis üyeleri huzur haklarını depremzedelere bağışladı

Yerel Haberler

Sakarya Büyükşehir meclis üyeleri huzur haklarını depremzedelere bağışladı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yerel yönetimlerin asli çalışmalarının yanı sıra geri kalan enerjilerini depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm alanında yoğunlaştıracaklarını açıkladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yerel yönetimlerin asli çalışmalarının yanı sıra geri kalan enerjilerini depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm alanında yoğunlaştıracaklarını açıkladı. Ayrıca Büyükşehir meclis üyeleri huzur haklarını depremzedelere destek olmak için AFAD'a bağışladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Meclis toplantısında depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, yerel yönetimlerin asli çalışmalarının yanı sıra geri kalan enerjilerini deprem konusunda yoğunlaştıracaklarını açıkladı. Ayrıca Büyükşehir meclis üyeleri huzur haklarını depremzedelere ulaştırılmak üzere AFAD'a bağışlanması kararını oy birliğiyle aldı. Başkan Yüce, depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm çalışmalarına yönelik yaptığı konuşmada rutin çalışmaların yanı sıra depreme hazırlık için çalışma yaptıklarını söyledi. Yüce, "Rezerv alanlarına taşınmak istemeyen vatandaşlarımız vardı. Konuyu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a izah ettik. Yerinde kentsel dönüşüm yapacağız. Çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Çadır kentler kuruluyor. Ancak mevsim şartları dolayısıyla çadırlar uzun vadede ihtiyacı gidermeyebiliyor. Konteynır bu anlamda daha uzun vadeli bir çözüm olarak ortaya çıktı. Büyükşehir Belediyesi olarak konteyner yapımı için bir imalathane kuracağız. Kullanmasak dahi bir rezerv alanında saklayacak, ihtiyaç halinde bölgelere ileteceğiz" dedi. - SAKARYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ekrem Yüce AFAD Yerel Haberler

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