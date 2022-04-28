ERZURUM (İHA) - Erzurum'da Kadir Gecesi dolayısıyla Ulu Camii'nde Sakal-ı Şerif'i görmek isteyenler izdihama sebep oldu.

Ulu Camii'nde teravih namazını kılmaya gelen Erzurumlular, camiyi doldurdu. Kılınan teravih namazının ardından Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif'i Erzurumlulara gösterildi. Salavatlar getiren ziyaretçiler yoğunluk oluşturdu.

Cami imamı Sakal-ı Şerif'i elinde tutarken, vatandaşlar ellerini Sakal-ı Şerif'e sürerek dualar okudu. Bazı kişilerin ise Sakal-ı Şerif'in fotoğrafını çekmeye çalışması izdihama sebep oldu. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel