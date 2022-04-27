2 yıl aradan sonra gösterilen Sakal-ı Şerif'e vatandaşlardan yoğun ilgi - Haberler

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2 yıl aradan sonra gösterilen Sakal-ı Şerif'e vatandaşlardan yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Arslantaş - Yerel
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2 yıl aradan sonra gösterilen Sakal-ı Şerif'e vatandaşlardan yoğun ilgi Pandemi nedeniyle 2 yıldan beri gösterilmeyen Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif'i Adıyaman Kab Camii'nde gösterilmeye başlandı.

ADIYAMAN (İHA) - 2 yıl aradan sonra gösterilen Sakal-ı Şerif'e vatandaşlardan yoğun ilgi

ADIYAMAN - Pandemi nedeniyle 2 yıldan beri gösterilmeyen Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif'i Adıyaman Kab Camii'nde gösterilmeye başlandı.

Kadir Gecesi münasebetiyle gösterilen Sakal-ı Şeref'e yoğun ilgi gösteren vatandaşlar duygu yoğunluğu yaşadı. Yediden yetmişe, genç yaşlı, kadın erkek çok sayıda kişi Sakal-ı Şerif'i görmeye geldi.

Korona Virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle 2 yıldan beri ziyarete açılmayan Sakal-ı Şerif 2 yıl aradan sonra Peygamber sevdalılarına gösterildi. Ziyaretçiler salavatlar ve dualar eşliğinde Sakal-ı Şerif'i görebilmek için oluşan sıraya girdi.

Kab Cami İmam Hatibi Fethi Erdil, vatandaşların Sakal-ı Şerif'i görmek için yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif'ini Kadir Gecesine doğru ziyarete açıyoruz. Müslümanlardan büyük bir ilgi var. Bu iki senedir pandemiden dolayı ziyarete açamamıştık. Çok şükür bu yıl ziyarete açtık" dedi.

Vatandaşlar ise, Sakal-ı Şerif'i görünce manevi bir haz duyduklarını ve çok heyecanlandıklarını ifade etti.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Arslantaş - Yerel

Sakal I Şerif, Peygamber, Adıyaman, Pandemi, Yerel, Haberler

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