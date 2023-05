Şaka gibi olay: 'Tapulu arazim, depo yapacağım' diyerek sokağa kalıp döşetti

Adana'da bir kişi, 'tapulu arazim' diyerek mahallenin en geniş sokağını depo yapmak için kapatmaya başladı. Yere inşaat demiri döşettirip kalıp attıran adam gelen tepkiler üzerine çalışmayı durdurdu. Mahalleli bir an önce sokaklarının geri açılmasını istiyor.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi 10081 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, başka mahallede yaşayan Orhan K., yaklaşık 1 hafta önce, "Burası benim tapulu arazim. Ben yeni fark ettim. Depo yapacağım" diyerek bölgenin en geniş sokağını depo yapmak için kapatmaya başladı. Depo inşaatını başlatan şahıs, yere inşaat demiri döşettirip, kalıp attırdı. Ancak mahalleli duruma tepki gösterip olayı Seyhan Belediyesi'ne bildirdi. Belediye ekipleriyse olay yerine gelerek Orhan K. ile görüşüp ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

Mahallelinin ısrarı inşaatı durdurdu

Mahalle sakinlerinin ve Kavaklı Mahallesi Muhtarı Ercan Gezer'in artan şikayeti üzerine Orhan K., inşaatı bir süreliğine durdurdu ancak yere döşenen demir ve kalıplar nedeniyle sokak, araç geçişine kapatıldı. Okula, pazara, muhtarlık binasına ve markete çıkan sokakta oturan vatandaşlar, şimdi hapis hayatı yaşadıklarını, bir yere gitmek için başka sokaklardan dolandıklarını söyledi. Seyhan Belediyesi'ne bağlı ekiplerse Orhan K.'nin tapusundaki hak ettiği yer için inceleme başlattıklarını duyurdu.

"Bizim yolumuz açılsın"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan vatandaşlardan Mehmet Gündüz, "Burası bizim mahallemizin en geniş sokağı. Buradan ambulans geçiyor, insanlar gelip gidiyor ancak şu anda hiçbiri olmuyor. Bizler burada mağdur olduk. Gereğinin yapılmasını istiyoruz. Adam geliyor 'burası benim tapulu arazim' diyerek yolu kapatıyor. Hiç böyle bir şey olur mu? Bir an önce bizim yolumuz açılsın" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Ferit Becerikli ise, "Biz bir an önce yolumuz açılsın istiyoruz. Çok mağdur olduk. Başka birisi de çıktı '100074 sokak da benim' diyor ve o da orayı kapatmak istiyor. Her taraf böyle kapatılırsa biz buradan nasıl çıkacağız. Bir an önce gereğinin yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ADANA