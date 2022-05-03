Şair polisin objektifinden Hakkari

İSTANBUL (İHA) - "İstanbul Yolu" adlı şiir kitabının yazarı Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Selim Şengül'ün objektifine yansıyan Hakkari kent merkezinin kış ve yaz görüntüleri büyük beğeni topladı.

Bir süre önce Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Selim Şengül, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret ederek yazdığı 100 sayfalık "İstanbul Yolu" adlı şiir kitabını takdim etmişti. Hakkari'de görev yaptığı süre içerisinde kent merkezinde değişik fotoğraflar çeken polis memuru Şengül'ün fotoğrafları kartpostalları aratmıyor. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın "Hakkari'de Hayat Var, Gelin Bu Hayatı Hep Birlikte Yaşayalım" sloganı ile eşleşen fotoğraf kareleri büyük beğeni topladı. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel